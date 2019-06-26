Reuters: хакеры из Китая за последние несколько лет атаковали крупнейшие IT-компании мира

ТАСС, 26 июня. Хакеры, якобы действовавшие от лица Министерства государственной безопасности КНР, за последние несколько лет взломали компьютерные сети ряда крупнейших мировых IT-корпораций, чтобы получить секретные данные. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, взлому, в частности, подверглись сети японских Fujitsu и NTT Data, американских IBM, Hewlett-Packard и DXC Technology, индийской Tata Consultancy Services. Также в результате кибератаки пострадали клиенты американской судостроительной компании Huntington Ingalls Industries, системы бронирования авиабилетов Sabre и шведского телекоммуникационного гиганта Ericsson.

По информации агентства, хакеры использовали сети компаний, чтобы получить доступ к корпоративным и государственным тайнам. Когда именно произошли атаки, не уточняется.