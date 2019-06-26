Уголовное дело возбудили на чиновника за выдачу разрешений на стройку в Константинове

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет расследует дело о выдаче незаконных разрешений на строительство в охраняемой зоне на родине Сергея Есенина в Константинове Рязанской области в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Рыбновского района Александра Колганова. Об этом ТАСС сообщили в среду в СУ СК РФ по Рязанской области

"По факту незаконной выдачи разрешений на строительство в зоне охраняемого природного ландшафта Государственного музея-заповедника С. А. Есенина Рязанским межрайонным следственным отделом в отношении Колганова А. И. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - уточнили в ведомстве.

В 2015 году на территории Константинова и его окрестностей было создано достопримечательное место "Есенинская Русь" площадью более 46 тыс. га. Все земельные участки, находящиеся в границах достопримечательного места, имеют статус земель историко-культурного назначения с установленными жесткими охранными режимами. В целом в границы достопримечательного места проектировщики включили территории 42 населенных пунктов, различающихся в зависимости от наличия мемориальных объектов, а также 200 точек видовых раскрытий культурного и природного ландшафта. В конце 2016 года президент России Владимир Путин дал поручения по сохранению достопримечательного места "Есенинская Русь" и развитию туристической инфраструктуры на родине поэта.

Село Константиново в Рыбновском районе Рязанской области расположено на высоком правом берегу Оки в 43 км от Рязани. Первое упоминание о селе относится к 1619 году. 3 октября 1895 года в нем родился известный поэт Сергей Есенин, там же он провел детские и юношеские годы. В центральной части села расположен Государственный музей-заповедник Есенина.