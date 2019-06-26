Неизвестный оставил в Европарламенте сообщение с угрозой теракта в центре Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Бельгии в настоящее время проверяет сообщение с угрозой теракта, оставленное неизвестным на электронной доске Европарламента (ЕП) в Брюсселе. Об этом сообщает в среду местный телеканал RTBF.

По его данным, сообщение было оставлено во вторник неизвестным на электронной доске ЕП, доступ к которой есть у всех прохожих. "Брюссель будет атакован завтра [в среду] в 18:00 [19:00 мск] на Гран Пляс [центральная площадь города] парнем в неоновой рубашке", - текст сообщения, подписанного якобы неким Абдулой Хакими.

Телеканал отмечает, что правительственный центр анализа угроз и прокуратура начали расследование и в настоящее время изучают обстоятельства появления этого сообщения.