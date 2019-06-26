Схрон с оружием и боеприпасами нашли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 июня. /ТАСС/. Схрон с боеприпасами и оружием обнаружен на территории города Дагестанские Огни в Дагестане, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в среду на сайте республиканского МВД.

"Сотрудниками правоохранительных органов Республики Дагестан в ходе проведения оперативных мероприятий на территории заброшенного кирпичного завода, расположенного в городе Дагестанские Огни, обнаружен закопанный в землю схрон оружия и боеприпасов. Из схрона изъяты боеприпасы, пулемет, пулеметные ленты, магазины к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, схрон принадлежал членам бандгруппы, которые были ликвидированы в ходе спецопераций в 2011 и 2013 годах.

"По факту обнаружения оружия и боеприпасов органами МВД возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов")", - сообщили в МВД.