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Boeing 737 компании Israel Airlines экстренно сел в Софии

По версии телеканала "Нова телевизия", в двигатель самолета попала птица

СОФИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Самолет Boeing 737 авиакомпании Israel Airlines, выполнявший рейс София - Тель-Авив, совершил в среду экстренную посадку в столице Болгарии. Об этом сообщил болгарский телеканал "Нова телевизия".

По предварительным данным, самолет вылетел из Софии по расписанию и вернулся обратно спустя 41 минуту после начала полета. По версии телекомпании, в двигатель самолета попала птица, после чего и было принято решения об экстренном возвращении.

По данным портала Flightradar24, самолет вылетел из Софии в 14:29 (время совпадает с московским), после чего вернулся обратно.

Другие подробности происшествия пока не известны.

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