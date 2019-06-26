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Экс-лидеру Демпартии Молдавии в России предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков

Владимира Плахотнюка также обвинили в организации преступного сообщества
Владимир Плахотнюк Вадим Денисов/ТАСС
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Владимир Плахотнюк
© Вадим Денисов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МВД предъявило заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в организации преступного сообщества и 28 эпизодам контрабанды наркотиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в среду.

"Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу - в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере", - сказала она.

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