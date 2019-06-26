Улицы и площади Арыси очистили от взрывоопасных предметов

НУР-СУЛТАН, 26 июня. /ТАСС/. Саперы очистили улицы и площади города Арысь в Туркестанской области Казахстана от взрывоопасных предметов. Об этом сообщил в среду командующий войсками регионального командования "Юг" Вооруженных сил Казахстана Кайдар Каракулов в эфире телеканала Khabar 24 .

"Вооруженными силами Казахстана принимаются меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На данный момент задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 300 единиц специальной техники. В городе работают 40 групп разминирования", - рассказал Каракулов.

Он отметил, что военнослужащими приняты меры по оцеплению города и недопущению в опасные зоны людей. "На данный момент обнаружено более 2,5 тыс. фрагментов [боеприпасов] и взрывоопасных предметов. На сегодняшний день мы завершили очистку площадей, улиц и скверов города от взрывоопасных предметов. С завтрашнего дня приступаем к очистке дворов, приусадебных участков и частных домов от возможного нахождения там взрывоопасных предметов", - пояснил командующий войсками регионального командования "Юг".