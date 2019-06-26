В реке под Тамбовом произошла массовая гибель рыбы

ТАМБОВ, 26 июня. /ТАСС/. Управление СК РФ по Тамбовской области начало проверку после массовой гибели рыбы в реке Цна под Тамбовом. По предварительным данным, погибло около 20 тыс. особей, сообщило ведомство в среду.

Информация о гибели рыбы ранее появилась в соцсетях и местных СМИ.

"Следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области по факту возможного совершения экологического преступления начата доследственная проверка, в рамках которой будут установлены причины и условия, повлекшие гибель водных биологических ресурсов, а также виновные в этом лица. По самым приблизительным подсчетам специалистов Рыбнадзора, речь может идти о 20 тыс. погибших особей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что гибель рыбы могли вызвать аномальная жара, сброс уровня воды в реке в связи с ремонтом плотины или сброс опасных отходов.

К установлению причин случившегося привлекли экспертов, уточняется информация об ущербе.