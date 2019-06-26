Похищенная жена норвежского миллионера могла быть убита

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июня. /ТАСС/. Жена норвежского миллионера 69-летняя Анне-Элисабет Фалкевик Хаген, о похищении которой было заявлено в октябре прошлого года, могла быть убита. Об этом сообщило в среду Норвежское телеграфное бюро (НТБ) со ссылкой на полицию.

"Есть большая вероятность того, что она стала жертвой серьезного уголовного преступления, и мы считаем менее вероятным то, что имеем дело с похищением с экономическими мотивами. Основная гипотеза изменена и состоит в том, что она убита", - сказал инспектор полиции Томми Брёске.

Он указал, что "похищение могло быть инсценировано, чтобы скрыть убийство". В то же время полностью версию с похищением полиция пока не исключает, однако оснований верить в нее стало меньше, указали там.

В январе стало известно, что злоумышленники похитили жену крупного норвежского инвестора Тома Хагена 31 октября прошлого года и потребовали выкуп в размере 9 млн евро в криптовалюте. Анне-Элисабет Фалкевик Хаген пропала из своего дома в коммуне Лёренскуг вблизи Осло.

Правоохранителям удалось установить краткосрочный контакт с преступниками. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.

К работе над делом были подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также Управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии.