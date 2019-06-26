Дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска передано в суд

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в совершении ряда преступлений в отношении жительницы города Якутска. Следствием собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемых, которые легли в основу обвинительного заключения. Расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении .

ТАСС, 26 июня. Уголовное дело по обвинению в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, которое получило широкий общественный резонанс, направлено в суд. Об этом сообщило СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Следствие установило, что в начале марта двое обвиняемых в автосервисе в Якутске отремонтировали автомобиль приятеля на сумму 5 тыс. рублей, а тот, испытывая материальные трудности, предложил в качестве оплаты привезти им девушку для интимных услуг. Поздним вечером 16 марта обвиняемый отправился на поиски девушки, в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину. Подъехав к ней, он насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери, отъехал недалеко от места похищения и изнасиловал ее.

После этого обвиняемый отвез девушку в автосервис, где передал ее приятелям. При этом он увидел спрятанный девушкой в обуви мобильный телефон и забрал его, после чего скрылся. Приятели обвиняемого не позволяли ей покидать помещение автосервиса, при этом один из них совершил в отношении девушки насильственные действия сексуального характера.

Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, потерпевшая покинула место своего удержания и обратилась в правоохранительные органы. "Следует отметить, что бдительные граждане, проживающие по соседству с местом похищения девушки, сообщили об этом в правоохранительные органы сразу после произошедшего, что помогло оперативно установить личности и задержать злоумышленников. Данное преступление вызвало широкий резонанс в связи с особой дерзостью его совершения, с первых минут ход следствия находился на особом контроле руководства следственного управления", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого мужчины обвиняются в похищении человека, совершенном с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений, изнасиловании с угрозой убийством, торговле людьми с применением насилия, а также разбое. Кроме того, двое обвиняются в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Помимо этого, один из них ответит в суде за насильственные действия сексуального характера. Также органы внутренних дел возбудили дело по факту фиктивной регистрации одного из обвиняемых в заброшенном доме.

Общественный резонанс

Ранее сообщалось, что похищение и изнасилование жительницы Якутии, предположительно совершенные трудовым мигрантом, вызвало широкий общественный резонанс. В Якутске прошел несанкционированный митинг, участники которого призвали наказать виновных. Власти региона пообещали усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и незаконным предпринимательством. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о запрете привлекать в 2019 году иностранцев к работе в 33 областях экономики.