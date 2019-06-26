Бизнес-омбудсмен и другие правозащитники требуют освободить из СИЗО главу АО "Т-Платформы"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Члены правозащитной организации Центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" потребовали освободить из-под ареста гендиректора компании "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко. Об этом в среду заявил журналистам сопредседатель центра Анатолий Кучерена.

"Мы требуем от Главного следственного управления СК РФ изменить меру пресечения Опанасенко с содержания в СИЗО на более мягкую. Мы готовы обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать нам содействие в освобождении предпринимателя, тем более, что в ходе заседания суда по мере пресечения представитель надзорного ведомства выступил против ареста Опанасенко", - сказал Кучерена.

Требование освободить Опанасенко поддержал и уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. "В ходе решения вопроса об аресте главы "Т-Платформ" не были в достаточной мере проанализированы возможности избрания ему меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Кроме того, следствие, на наш взгляд, не обосновало должным образом необходимость отправить Опанасенко в СИЗО", - говорится в докладе аппарата бизнес-омбудсмена, с которым ознакомился ТАСС.

"Т-Платформы" - ведущий разработчик вычислительной техники. В 2018 году компания заключила с МВД контракт на поставку для нужд ведомства 7511 компьютеров "Байкал-Т-1" на сумму 286 млн рублей. 24 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Опанасенко и начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты МВД Александра Александрова. Бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 ("Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями ").

По версии следствия, Опанасенко решил получить преимущественные условия при проведении МВД торгов и заключении госконтракта на поставку оборудования вне зависимости от наличия потребности на него в ведомстве. Для этого, как полагают следователи, бизнесмен склонил к участию в преступлении Александрова. Фигуранты дела содержатся в СИЗО, вину не признают.