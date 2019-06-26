Следствие проверит причастность серийного отравителя в Москве к аналогичным преступлениям

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следствие проверяет причастность предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова к аналогичным преступлениям. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала Таганского суда Москвы, где рассматривается ходатайство об аресте Сабанова.

"Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности его к преступлениям и прорабатываются версии причастности его к аналогичным преступлениям", - сказал следователь.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Сабанов угощал людей напитком неизвестного состава, они теряли сознание или впадали в полусонное состояние и лишались денег и ценностей. При обысках у Сабанова были обнаружены транквилизаторы и анальгетики, а также похищенные вещи. Полиция на данный момент возбудила семь уголовных дел по статьям 158 ("Кража") и 162 ("Разбой") УК РФ, установлены 11 потерпевших.

По данным правоохранительных органов, он с мая действовал в Басманном районе столицы, чаще всего на Хохловской площади.