В одном из районов Приамурья объявили режим ЧС из-за угрозы подтопления

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС на территории Селемджинского района Амурской области из-за угрозы подтопления в связи с повышенным уровнем воды в реке Селемджа, сообщила в среду журналистам пресс-служба регионального правительства.

"На территории Селемджинского района ... режим чрезвычайной ситуации введен сегодня, 26 июня, в 18:30 (12:30 мск) из-за угрозы подтопления в связи с повышенным уровнем воды в реке Селемджа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в одном километре от поселка Экимчан Селемджинского района дорога подтоплена на расстоянии около 100 м и на глубину до 120 см, а на 56-м км - на расстоянии около 40 м и глубиной до 90 см. "Ситуация находится под контролем главы района, в обеспечении безопасности населения задействованы все службы", - цитируются в сообщении слова первого заместителя главы администрации Селемджинского района Вадима Михолапа.

Как сообщает главное управление МЧС России по Амурской области, в среду аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Амурской области в составе 30 человек и восьми единиц техники отправилась в Селемджинский район для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки.

"Аэромобильная группировка оснащена всем необходимым для автономного проживания в полевых условиях, плавсредствами и аварийно-спасательным оборудованием для оказания помощи населению. Для обеспечения бесперебойной связи с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области и видеоконференцсвязи в Селемджинский район выдвинулся мобильный узел связи на базе автомобиля "Зил". Для переправы транспортных средств в районе подтопления дороги будет работать плавательное транспортное средство (ПТС)", - отмечается в сообщении.

Накануне сообщалось, что в Селемджинском районе Приамурья из-за роста уровня воды в реке Селемджа подтоплен участок автодороги сообщением поселок Экимчан - поселок Златоустовск, без транспортного сообщения остались три населенных пункта - поселки Ольгинск, Златоустовск и село Ивановское. В трех селах Селемджинского района, которые остались без транспортного сообщения, проживает 1213 человек. По информации районных властей, в населенных пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов, угрозы подтопления населенных пунктов нет.