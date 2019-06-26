В Вене произошел взрыв

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном доме в четвертом районе Вены. Об этом сообщает в среду корреспондент ТАСС с места событий.
В результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.
Haus #1040 #pressgasse #gasexplosion pic.twitter.com/ef4tDv7s8c— [►Werenfried Ressl◄] (@oaaol) 26 June 2019
Представитель пожарно-спасательной службы сообщил, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.
В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.
Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
В новость были внесены изменения (18:39 мск) - добавлены подробности по тексту.