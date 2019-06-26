СК возбудил дело после нападения водителя с ножом на сотрудника дорожной инспекции Москвы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения водителя, нарушавшего правила парковки, на сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", - сообщила Иванова.

По данным СК, 15 июня водитель припарковался в запрещенном для стоянки месте около метро "Теплый Стан". К нему подошел сотрудник МАДИ, потребовал устранить нарушение и стал фиксировать на видео госномер машины. Водитель, желая воспрепятствовать сотруднику дорожной службы, попытался ударить его ножом. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.