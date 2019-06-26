На Кубани раскрыто дело следователя, которая покрывала подростка-убийцу

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура на Кубани утвердила обвинительное заключение по делу следователя полиции в Мостовском районе, которая не привлекала к ответственности двух подростков, совершивших кражу, впоследствии один из них изнасиловал и убил многодетную мать в поселке Псебай. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

В поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края в 2018 году подростками была жестоко убита 40-летняя мать пятерых детей. В ходе расследования выяснилось, что фигуранты дела и ранее были причастны к совершению противоправных действий, но правоохранительные органы не привлекли их к ответственности, достоверные причины этих обстоятельств неизвестны. Также уголовное дело было возбуждено в отношении женщины-следователя полиции, отказавшейся привлечь к ответственности подростков, один из которых позднее стал обвиняемым в жестоком убийстве многодетной матери.

"Прокуратурой Краснодарского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении следователя отдела полиции Мостовского района, обвиняемой в превышении должностных полномочий. Несвоевременное привлечение подростка к уголовной ответственности и неприменение к нему меры пресечения впоследствии привело к совершению им c 13 на 14 мая 2018 года изнасилования и убийства потерпевшей в составе группы лиц по предварительному сговору на территории п. Псебай Мостовского района", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что женщина не признала свою вину. Дело в отношении нее будет рассматривать Мостовской районный суд. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, житель Псебая заявил, что двое подростков украли у него куртку, следователь проводила в отношении них проверку, хотя должна была передать эти материалы в следственные органы. По версии следствия, она уговорила несовершеннолетнего потерпевшего забрать заявление и вынесла отказ в возбуждении уголовного дела, признав одного из подростков непричастным к совершению преступления, а действия второго - малозначительными. Ранее сообщалось, что слушания суде дела об убийстве многодетной матери в Псебае продолжаются, очередное заседание назначено на 8 августа, на нем приступят к допросу подозреваемых.