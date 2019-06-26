В Иркутской области подтопило около 100 жилых домов из-за повышения уровня воды в реках

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Около 100 жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за резкого повышения уровня воды в реках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в среду.

"Подтоплено порядка 100 жилых домов. В превентивных целях проводится эвакуация детей из социально-значимых мест - это детские дома, лагеря и дома отдыхов. В готовности находятся четыре пункта временного размещения на 1 тыс. человек, однако местное население в настоящее время размещается у родственников. На территории Нижнеудинского муниципального образования введен режим повышенной готовности", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что уровень воды на реках Бирюса и Кирей превышает в районах гидрологического поста критические отметки, в этой связи в некоторых населенных пунктах во многих домах вода подтопила подвалы. По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время проводится оповещение населения, обход дворов силами сотрудников местного пожарно-спасательного гарнизона и представителями администрации.

Ранее сообщалось, что в городе Нижнеудинске и в поселке Соляная Тайшетского района Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с повышением уровня воды в реках Уда и Бирюса. В Нижнеудинске из-за угрозы подтопления отключили водозаборы и электроснабжение. 25 июня из-за угрозы подтопления, возникшей после повышения уровня воды в реке Уда, в Нижнеудинском районе эвакуировали детский лагерь.

Уровень воды в реках Иркутской области стал повышаться в середине июня, когда начались ливни. На среду и ближайшие два дня Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует сильные дожди.