Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Сабанова меру пресечения в виде ареста до 25 августа", - сказала судья Наталья Ларина.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Сабанов угощал людей напитком неизвестного состава, они теряли сознание или впадали в полусонное состояние и лишались денег и ценностей. При обысках у Сабанова были обнаружены транквилизаторы и анальгетики, а также похищенные вещи. Полиция на данный момент возбудила семь уголовных дел по статьям 158 ("Кража") и 162 ("Разбой") УК РФ, установлены 11 потерпевших.

Следователь, ходатайствуя о заключении Сабанова под стражу, заявил, что он проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. "Следствием собраны неопровержимые доказательства причастности его к преступлениям, прорабатываются версии о причастности его к аналогичным преступлениям. Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться", - сказал следователь. Прокурор полностью поддержал ходатайство следователя

Сам обвиняемый заявил о готовности являться в полицию, если его не заключат под стражу. "Я не буду скрываться, не стану препятствовать следствию. Я сам изначально пришел в полицию. Я частично согласен с тем, в чем меня обвиняют", - сказал Сабанов.

Защитник просила суд о домашнем аресте для обвиняемого, отмечая, что тяжесть обвинения не может служить достаточным основанием для ареста. "Он явился в полицию сам, только со второго раза с него взяли объяснение. Он не намерен как-то воздействовать на ход расследования. Вину он признает, единственное, с чем он не согласен, это квалификация обвинения", - отметила адвокат.

В новость были внесены изменения (19:34 мск) - добавлены подробности по тексту.