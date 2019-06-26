Подозреваемого в получении взятки главу района Саратовской области арестовали

САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Суд на два месяца арестовал главу администрации одного из районов Саратовской области, который подозревается в получении взятки, сообщили ТАСС в пресс-службе управления СК по региону.

Накануне источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что глава Калининского района Саратовской области Олег Мортов подозревается в получении взятки в крупном размере.

"В отношении главы администрации избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что в отношении главы одного из муниципальных районов и главы администрации одного из муниципальных образований возбудили уголовное дело о получении взятки (290 УК РФ). Фигуранты требовали 550 тыс. рублей у фермера за помощь в оформлении недвижимости.