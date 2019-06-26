Sky: десятки человек получили отравление из-за пожара на химическом предприятии в Ираке

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Губернатор провинции Найнава объявил в среду режим чрезвычайного положения из-за пожара на заводе по производству серы в Мосуле. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По поступающей информации, десятки человек получили отравления токсичными парами в результате сильного пожара на химическом предприятии. Кроме того, выбросы вследствие горения серы создают угрозу безопасности жителей близлежащих районов и экологической ситуации всей провинции, расположенной на севере Ирака.