Столичный главк СК принял у полиции дело о серии отравлений

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о серии отравлений и краж передано из полиции в ГСУ СК по Москве. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ ("Кража") и 162 УК РФ ("Разбой")", - сообщила Иванова.

"В настоящее время установлено более 10 пострадавших от действий задержанного. Кроме того, предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних", - добавила она.

В свою очередь представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила, что дело было передано в следственное управление по ЦАО столичного главка СК, "поскольку одно из преступлений совершено в отношении несовершеннолетнего".

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города. Сейчас в деле 11 потерпевших.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов с мая орудовал в Басманном районе столицы, чаще всего на Хохловской площади. Первые два обращения в полицию были зафиксированы еще 8 июня, когда Сабанов угостил газированным напитком двух человек, которые потеряли сознание, а затем обнаружили пропажу денег и телефонов. После госпитализации и выписки пострадавшие обратились в полицию. Сабанова удалось задержать сразу, он признал вину, ему было предъявлено обвинение в двух кражах, но его отпустили под подписку о невыезде.

24 июня в полицию обратилась третья пострадавшая с заявлением об аналогичном происшествии. 25 июня Сабанов был повторно задержан. При обысках у него были обнаружены транквилизаторы и нейролептики, а также похищенные вещи.