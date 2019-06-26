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Замначальника отдела ДПС ГИБДД по Чувашии подозревают в превышении полномочий

По данным следствия, подозреваемый в феврале 2019 года дал указание своим подчиненным не направлять в суд административный материал в отношении своего знакомого

ТАСС, 26 июня. Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в связи с превышением полномочий в отношении заместителя начальника отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по республике. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Чувашии, распространенном в среду.

"Следователями СУ СК России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении заместителя начальника отдела дорожно-патрульной службы, административного законодательства и взаимодействия с правоохранительными органами Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, сотрудник полиции в феврале 2019 года дал указание своим подчиненным не направлять в суд административный материал в отношении своего знакомого по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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