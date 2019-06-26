Россиянка Мира Тэрада экстрадирована из Финляндии в США

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июня. /ТАСС/. Задержанная в декабре в Финляндии по запросу американских властей гражданка РФ Мира Тэрада экстрадирована в США. Об этом сообщил в среду ТАСС доверенное лицо россиянки Яли Райта.

"Это правда. Ее экстрадировали 20 июня", - сказал он.

В мае стало известно, что Верховный суд Финляндии считает возможным экстрадировать Тэраду в США. Он передал это решение Министерству юстиции Финляндии, после чего ведомство принимало свое окончательное решение.

В начале марта Уездный суд в Турку вновь принял решение оставить Тэраду под стражей. В январе суд дважды продлевал ее содержание под арестом и отказал ей в освобождении под подписку о невыезде.

Россиянка Мира Тэрада 1988 года рождения (до 2017 года - Оксана Вовк) задержана 15 декабря прошлого года пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа, она следовала из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в том, что в период проживания в США с 2013-го по 2016 год она нарушила законодательство в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.