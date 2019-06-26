На северо-востоке Испании бушует сильный лесной пожар

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Лесной пожар начался в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании. Об этом сообщила в среду в Twitter региональная пожарная служба.

По ее информации, стихия бушует в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньоль. По предварительным данным, огнем уже уничтожено около 2,5 тыс. га леса. В борьбе с пожаром задействованы десятки человек, а также воздушная техника.

Тушение огня осложняется сильной жарой, которая установилась практически по всей Испании. Государственное метеорологическое агентство объявило в среду предупреждение во многих провинциях пиренейского королевства. Согласно прогнозам, жаркая погода продлится в стране минимум до следующей недели.