Два человека погибли отравившись газом при очистке канализации под Саратовом

САРАТОВ, 26 июня. /ТАСС/. Два человека погибли, один госпитализирован из-за отравления газом во время очистки канализации в среду в Красноармейском районе под Саратовом, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"В Красноармейском районе погибли двое мужчин. По предварительным данным, они занимались очисткой канализации частного дома, вдохнули вещество, газ, скопившийся там, потеряли сознание. Еще один человек пострадал, пытаясь их спасти", - сказала собеседница агентства.

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.