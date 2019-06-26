В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"По состоянию на 20:00 по местному времени [15:00 мск] в городе Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков, в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов, в Тайшетском районе в населенном пункте Соляная - 321 дом, в Сереброво подтоплено 23 дома, в деревне Талая - 51 дом", - сказали в ведомстве, добавив, что во всех населенных пунктах уровень воды в реках превысил критическую отметку.

Для мониторинга паводковой обстановки в пострадавшие районы направлен вертолет Ми-8 с начальником регионального главка МЧС на борту.

"Ситуация действительно сложная. Каждый час в наш адрес поступают десятки звонков от местных жителей. Всем им оказывается адресная помощь, ни одно обращение не остается без внимания. Во всех поселениях подготовлены пункты временного размещения, однако от эвакуации жители отказываются, дома подтоплены по фундамент, угрозы жизни нет", - цитируют в ведомстве руководителя ГУ МЧС РФ по Иркутской области Валентина Нелюбова.

По прогнозам местного Гидрометцентра, в ближайшие сутки уровень воды в реках Тайшетского, Тулунского и Нижнеудинского районов может подняться в среднем еще на метр.