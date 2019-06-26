Минюст США не комментирует решение австрийского суда об экстрадиции Фирташа

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США в среду отказалось комментировать решение Верховного суда Австрии по делу об экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты. Верховный суд Австрии ранее одобрил выдачу Фирташа США, где его обвиняют в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана концерну Boeing.

"Министерство юстиции отказывается от комментариев по этому вопросу", - заявила корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы ведомства Николь Навас-Оксман.

Коллегия Верховного суда Австрии во вторник отклонила жалобу генеральной прокуратуры страны с требованием признать недействительным вердикт Высшего земельного суда 2017 года об экстрадиции бизнесмена и жалобу адвокатов с требованием возобновления судебного процесса. Политическое решение в деле о выдаче украинского олигарха должен теперь принять министр юстиции Клеменс Яблонер.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита обжаловала это решение. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн.

Экстрадиции бизнесмена по делу об "отмывании денег" также добивалась Испания. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали ей в выдаче.

Минюст США в 2014 году заявил, что американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к выплате взяток индийским чиновникам в размере около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет о компании Boeing.