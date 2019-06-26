Для тушения пожара в Рязанской области привлекли тяжелую авиацию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МЧС привлекло три вертолета и самолет для тушения природного пожара на границе Московской и Рязанской областей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"В тушении пожара участвуют 364 сотрудника и 45 единиц техники. Работают три вертолета и один самолет Ил-76", - сказали в ведомстве.

В среду район ЧП осмотрел глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Несмотря на то, что огонь, по данным ведомства, не угрожает населенным пунктам, министр распорядился провести разъяснительную работу с местными жителями. "Люди должны быть уверенны, что они находятся под надежной защитой", - подчеркнул Зиничев в ходе облета зоны пожаров.

Во вторник на сайте администрации Рыбновского района Рязанской области появилась информация о том, что в лесах муниципалитета введен режим ЧС из-за пожара на землях Минобороны. По данным Авиалесохраны, площадь возгорания достигла 800 га.

Как ранее сообщали в Минобороны, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошло возгорание сухой травы, огонь распространился на лесной участок. В тот момент на полигоне не было боеприпасов или взрывчатых веществ, пострадавших нет. По данным МЧС РФ, 22 июня пожар локализован.