Жительницу Брянска оштрафовали на 30 тыс. рублей за танцы на Кургане Бессмертия

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Советский районный суд Брянска оштрафовал на 30 тыс. рублей жительницу города, которая в апреле 2019 года разместила видеоролик со своим танцем на фоне Кургана Бессмертия, сообщается на официальном сайте судебной инстанции.

"Червякову А. И. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей", - говорится в материалах суда.

В конце апреля 2019 года в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска. Ролик девушка разместила на своей странице в одной из социальных сетей. Затем информацию об этом опубликовали несколько местных и федеральных СМИ. После размещения ролика Управление МВД по Брянской области начало проверку.

Курган Бессмертия - памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, он расположен в Центральном парке культуры и отдыха в Советском районе Брянска. Холм высотой 12 м увенчан 18-метровым бетонным пилоном в виде пятиконечной звезды. Для закладки кургана 7 мая 1967 года была доставлена земля с братских могил из городов и сел Брянской области, из ряда городов-героев страны.