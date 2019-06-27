Трое детей пострадали при столкновении поезда и автомобиля в Архангельской области

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Поезд сообщением Архангельск - Новороссийск столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2105" в 800 метрах от станции Ломовое Архангельской области в среду. В ДТП пострадали трое детей, их доставили в больницу. Водитель автомобиля погиб. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте регионального МЧС.

"Автомобиль "ВАЗ-2105" в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом №187 Архангельск - Новороссийск. Несмотря на попытки машиниста остановить состав - звуковые сигналы и экстренное торможение - избежать столкновения не удалось. В автомобиле находились четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. 16-летняя девушка, которая находилась за рулем, погибла. Остальные трое подростков, две девочки 13 и 14 лет и 16-летний юноша, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в опубликованном сообщении.

Для транспортировки пострадавших прибыл вертолет. Как сообщает МЧС, поезд Архангельск - Новороссийск продолжил движение.