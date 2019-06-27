Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Следственным подразделением отдела полиции № 2 МВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). По подозрению в причастности к инциденту в полицию доставлены трое граждан в возрасте 26 и 30 лет. По ходатайству следователя в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В минувшую субботу Управление МВД по Приморью сообщило, что в дежурную часть полиции поступило сообщение о выстрелах в районе улицы Добровольского во Владивостоке. Прибывшие на место полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт, двое его участников получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Установлено, конфликт что произошел на почве личной неприязни. Статья "Хулиганство" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет.