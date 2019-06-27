В колонии строгого режима в Томске произошел пожар

ТАСС, 27 июня. Пожар произошел в четверг утром в лечебно-исправительном учреждении № 1 УФСИН в Томске, сведений о пострадавших не поступало. Об этом проинформировало региональное управление МЧС.

"27 июня 2019 года в 05:01 (01:01 мск) поступило сообщение о загорании лечебно-исправительного учреждения № 1 УФСИН в Октябрьском районе г. Томска. В ликвидации пожара по повышенному рангу были задействованы 52 человека и 18 единиц техники", - говорится в тексте, размещенном на сайте управления.

Данных о площади возгорания и пострадавших не приводится. Пожар локализовали через час, ликвидировали в 02:30 мск.

Сотрудники управления ФСИН по Томской области эвакуировали в четверг утром почти 100 заключенных и несколько медицинских работников во время пожара, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСИН.

"Было эвакуировано 100 человек - 96 осужденных и четыре медработника. Сбежавших и попыток побега нет. В настоящее время по факту пожара назначена служебная проверка", - рассказали в пресс-службе.

По данным ФСИН, пожар на площади 300 кв. метров был ликвидирован за 1,5 часа. Горела крыша туберкулезной больницы.

"Больных разместили в резервном отряде. Им оказывается лечебная помощь в плановом порядке. Медоборудование и оснащение в стационаре не пострадали. Учреждение работает в штатном режиме, распорядок дня не нарушен", - отметили в пресс-службе.

Лечебно-исправительное учреждение № 1 в Томске является колонией строгого режима с лимитом наполнения 1278 мест, включая участок колонии-поселения на 70 мест.