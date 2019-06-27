СМИ: не менее шести человек погибли в результате взрыва в производственном цеху в Китае

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, еще пять пострадали в результате взрыва в производственном цеху компании Xumei Biotech в провинции Хэнань в Центральном Китае. Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, взрыв произошел в среду вечером около 19:50 по местному времени (14:50 мск) в уезде Вэйши. Пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице от полученных травм. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По информации агентства, место аварии находится под контролем. Причина инцидента устанавливается.

Xumei Biotech была зарегистрирована в 2008 году. Сфера деятельности компании включает производство пищевых ароматизаторов и приправ.