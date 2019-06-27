Огонь в Якутии уничтожил свыше 256 тыс. га леса

ЯКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Пожары в Якутии уничтожили почти 256 тыс. га, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

"Общая площадь, пройденная огнем, составила 412 792 га, из них лесной площади - 255 945 га, нелесная - 156 847 га", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в республике ведутся работы по тушению двух лесных пожаров на общей площади 58,5 га. На землях иных категорий действуют 10 природных пожаров на общей площади свыше 298 тыс. га. На тушении задействовано 274 человека, используется 29 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находится 99 зарегистрированных термоточек. Большинство из них - на севере региона.