{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом

По данным Kyodo, пострадавших нет

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" столкнулся в четверг с японским сухогрузом в районе порта Ономити во Внутреннем японском море. Пострадавших нет, однако военный корабль и гражданское судно получили серьезные повреждения, передает информационное агентство Kyodo.

Тральщик, по этим данным, потерял способность к самостоятельному движению, его буксируют на базу.

Столкнувшийся с ним сухогруз остался на плаву, он двигается в порт Фукуяма в префектуре Хиросима.

В ВМС Японии создан оперативный штаб по расследованию инцидента, который произошел, как сообщается, при хорошей видимости и при малом волнении моря.

Теги
Япония
В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24
Семь человек получили ранения
Читать полностью