СМИ: минный тральщик ВМС Японии столкнулся с сухогрузом

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" столкнулся в четверг с японским сухогрузом в районе порта Ономити во Внутреннем японском море. Пострадавших нет, однако военный корабль и гражданское судно получили серьезные повреждения, передает информационное агентство Kyodo.

Тральщик, по этим данным, потерял способность к самостоятельному движению, его буксируют на базу.

Столкнувшийся с ним сухогруз остался на плаву, он двигается в порт Фукуяма в префектуре Хиросима.

В ВМС Японии создан оперативный штаб по расследованию инцидента, который произошел, как сообщается, при хорошей видимости и при малом волнении моря.