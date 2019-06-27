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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии

Пожарные локализовали возгорание пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии

Ранее сообщалось о двух погибших

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные МЧС локализовали возгорание пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Локализация возгорания [самолета] была в 6:20 мск, сейчас пожарные продолжают работать на месте", - сообщил собеседник агентства.

В ликвидации возгорания, по данным регионального управления МЧС, задействованы 52 человека и 14 единиц техники.

У самолета после взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт, где совершил аварийную посадку, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. В результате ЧП погибли двое пилотов, 44 пассажира спасены, семь пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Теги
РоссияБурятияАварийная посадка Ан-24 в Бурятии
Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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