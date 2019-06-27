СК возбудил дело после ЧП с самолетом Ан-24 в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по факту ЧП с самолетом Ан-24 на севере Бурятии, в результате которого в четверг погибли два человека. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена")", - сказала собеседница агентства.

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24, заходя на посадку, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Согласно последним данным, погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека, 14 единиц техники.

Как в свою очередь проинформировали ТАСС в администрации Нижнеангарска, в аэропорту организован оперативный штаб. "Работает штаб. Мы (администрация - прим. ТАСС) доставляем все то, что у нас просят", - отметил собеседник.