Авиакомпания вывезет специальным рейсом пассажиров Ан-24, аварийно севшего в Бурятии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Специальный рейс авиакомпании "Ангара" вывезет пассажиров самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку на севере Бурятии. Об этом в четверг ТАСС сообщил представитель компании Анатолий Юртаев.

"Мы сейчас готовим рейс, он заберет пассажиров, которые там задерживаются из-за аварийной посадки. Рейс будет по направлению Иркутск - Нижнеангарск. На этом рейсе я сам вылетаю", - сказал Юртаев.

По его словам, вылет запланирован на 15:20 местного времени (10:20 мск).

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24, заходя на посадку, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Согласно последним данным, погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека, 14 единиц техники. Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по факту ЧП с самолетом.