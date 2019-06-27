Пожарные ликвидировали открытое горение на месте аварийной посадки самолета в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м на месте аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 06:53 мск была проведена ликвидация открытого горения на площади 200 кв. м. Из них 100 кв. м - это загоревшийся самолет и 100 кв. м - здание [очистных сооружений, с которыми столкнулось воздушное судно]", - сказали в ведомстве, добавив, что работы по полной ликвидации огня продолжаются.