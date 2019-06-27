Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии. Главное

При аварийной посадке погибли два человека. По информации источника в экстренных службах региона, это командир экипажа и бортмеханик. По данным медицинских служб, 33 человека пострадали (четырем понадобилась госпитализация).

Всего на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа.