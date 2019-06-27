Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии. Главное

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. Погибли два человека.
Что произошло
После взлета один из двигателей самолета отказал. Экипаж сообщил об отказе систем управления и решил вернуться в аэропорт. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.
Кто пострадал
При аварийной посадке погибли два человека. По информации источника в экстренных службах региона, это командир экипажа и бортмеханик. По данным медицинских служб, 33 человека пострадали (четырем понадобилась госпитализация).
Всего на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа.
Как расследуется ЧП
Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").
В аэропорту организован оперативный штаб.