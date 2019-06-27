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Обновлено 

Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии. Главное

© Пресс-служба МЧС Бурятии/ТАСС

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. Погибли два человека. 

Что произошло

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После взлета один из двигателей самолета отказал. Экипаж сообщил об отказе систем управления и решил вернуться в аэропорт. При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.

Кто пострадал

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При аварийной посадке погибли два человека. По информации источника в экстренных службах региона, это командир экипажа и бортмеханик. По данным медицинских служб, 33 человека пострадали (четырем понадобилась госпитализация).

Всего на борту находились 47 человек, из них пять членов экипажа.

Как расследуется ЧП

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Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

В аэропорту организован оперативный штаб.

 

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Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии
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