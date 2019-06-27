Полицейские на Сахалине задержали подозреваемого в стрельбе в православном храме

ТАСС, 27 июня. Полицейские в Южно-Сахалинске задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе в православном храме в Невельске и разбойном нападении на его служителя. Возбуждены два уголовных дела, сообщается в четверг на официальном сайте управления МВД России по Сахалинской области.

"Установлено, что после того, как мужчина вошел в храм, он выстрелил из пневматического пистолета в потолок и начал угрожать служительнице. Женщина не растерялась и дала злоумышленнику отпор, после чего он скрылся. В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу", - говорится в опубликованном сообщении. В нем также отмечается, что мужчина требовал от служительницы отдать ему иконы, крестики и другое церковное имущество.

После разбойного нападения на храм мужчина отправился в продуктовый магазин и заставил продавца отдать ему выручку - 9,5 тыс. рублей. После этого злоумышленник уехал в областной центр, где его и задержали полицейские.

Возбуждено два уголовных дела по статье "Разбой". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.