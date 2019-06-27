Источник: черные ящики аварийно севшего Ан-24 в Бурятии находятся в нормальном состоянии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Состояние боровых самописцев самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в авиаслужбах региона.

"Бортовые самописцы обнаружены. По предварительным данным, они не повреждены", - сказал источник. Он добавил, что черные ящики будут переданы в Межгосударствнный авиационный комитет.

В результате аварийной посадке погибли два человека, 22 пострадали, семь из них госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в МЧС России, во время посадки самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы. "При торможении воздушное судно развернуло и оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся", - рассказали в МЧС. На данный момент пожар локализован. Спасти удалось 44 человека.