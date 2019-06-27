МЧС уточнило число пассажиров, находившихся на борту аварийно севшего в Бурятии самолета

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В МЧС уточнили количество пассажиров, которые были в самолете, совершившем аварийную посадку в Бурятии.

"На борту находилось 47 человек, из них пять членов экипажа, а также ребенок", - сказали в ведомстве.

Из Улан-Удэ вылетел санитарный борт с анестезиологом и психологом. Также МЧС привело в готовность вертолет Ми-8.

В свою очередь глава региона Алексей Цыденов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что обратившиеся за медицинской помощью пассажиры получили травмы только легкой и средней степени тяжести. "Тяжелых пострадавших нет, у всех средняя и легкая тяжести", - сказал он.

В аэропорту поселка Нижнеангарск Северобайкальского района пассажирский самолет Ан-24, заходя на посадку, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Согласно последним данным, погибли командир экипажа и бортмеханик, пострадали 22 человека, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел. Всего 52 человека, 14 единиц техники. Сотрудники Восточно-Сибирского СУ СК России на транспорте возбудили уголовное дело по факту ЧП с самолетом.

В новость в 08:39 мск добавлена информация главы Бурятии о состоянии пострадавших