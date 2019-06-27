Источник: экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 сообщал об отказе систем управления

ТАСС, 27 июня. Экипаж самолета Ан-24, совершивший аварийную посадку на севере Бурятии, докладывал об отказе систем управления, а также, что самолет садится с одним двигателем, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"Они [экипаж] докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали", - сказал источник.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Нижнеангарска, при посадке самолет встречали спасательные службы.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные, врачи и сотрудники органов внутренних дел.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.