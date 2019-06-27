Самый сильный за 20 лет пожар уничтожил более 4 тыс. га леса в Испании

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Сильный пожар, бушующий в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании, уничтожил от 4 тыс. до 5 тыс. га леса. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press.

По его информации, возгорание началось в среду в районе населенного пункта Ла-Торре-дель-Эспаньоль. Огонь до сих пор не удалось взять под контроль. В борьбе со стихией задействованы десятки человек, а также воздушная техника. Как отмечается, речь идет об одном из самых сильных пожаров за последние 20 лет в Каталонии.

Тушение огня осложняется сильной жарой, которая установилась практически по всей Испании. Государственное метеорологическое агентство объявило в четверг предупреждение во многих провинциях пиренейского королевства. Согласно прогнозам, жаркая погода продлится в стране минимум до следующей недели.