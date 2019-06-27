ФСБ задержала в Новом Уренгое группу контрабандистов оружия с территории Украины и Литвы

ТАСС, 27 июня. ФСБ сообщила о задержании в Новом Уренгое участников преступной группы, контрабандно ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Как сообщили ТАСС в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ, "в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)задержаны организатор и 10 участников преступной группы".

У них изъяты 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия.

"Пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации средств вооружения", - добавили в ФСБ.