Источник: аварийно севший в Бурятии Ан-24 разломился при столкновении со зданием

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Самолет Ан-24, аварийно севший в Бурятии, разломился пополам при столкновении со зданием очистных сооружений, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах республики.

"Фюзеляж самолета при столкновении со зданием разломился в месте соединения крыла. Плоскости крыла также разломились, из-за чего, вероятно, произошел розлив топлива и пожар", - сказал собеседник агентства.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находились 47 человек, в том числе пять членов экипажа, вылетел из Улан-Удэ в Нижнеангарск в четверг утром. В воздухе отказал один из двигателей. По предварительной информации, при посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся со зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета.

В результате ЧП погибли командир экипажа и бортмеханик. За медицинской помощью обратились два члена экипажа и 31 пассажир, четыре человека госпитализированы. По факту ЧП Восточно-Сибирским СУ СК России на транспорте возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").