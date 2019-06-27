Уголовное дело о крушении самолета в Бурятии передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ передал уголовное дело о крушении самолета Ан-24 в Бурятии в центральный аппарат ведомства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК в четверг.

"По поручению председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в Главное следственное управление СК РФ. Кроме того, главой СК России на место происшествия направлены опытные криминалисты центрального аппарата Следственного комитета, имеющие опыт расследования подобных происшествий", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, в результате катастрофы погибли два члена экипажа, 14 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, фюзеляж самолета при столкновении со зданием разломился в месте соединения крыла. Плоскости крыла также разломились, из-за чего, вероятно, произошел розлив топлива и пожар.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

В новость были внесены изменения (10:11 мск) - добавлены подробности.