В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

ИРКУТСК/МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"Сегодня с 13:00 (08:00 мск) в Иркутской области введен режим ЧС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ ТАСС уточнили, что подтоплены 732 жилых дома и 206 приусадебных участков с населением 2282 человека, в том числе 460 детей.

"В 12 населенных пунктах Иркутской области в результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 732 жилых дома и 206 приусадебных участков с населением 2282 человека, в том числе 460 детей", - сказали в ведомстве.

Из Красноярска в Иркутскую область вылетели десять спасателей МЧС с плавсредствами. В готовность приведены Сибирский региональный поисково-спасательный отряд, Байкальский поисково-спасательный отряд и Сибирский спасательный центр - всего 160 человек.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 25 июня Иркутская область находится под влиянием циклона, на большей части территории идут сильные дожди. Такая погода сохранится до конца недели.