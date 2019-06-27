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Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Брянском

По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения

ТАСС, 27 июня. Два водителя и два пассажира погибли утром в четверг в аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе Орел - Смоленск в Брянской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 07:00 мск на 141-м км дороги Орел - Смоленск в Брянском районе. В результате столкновения Subaru и Huyndai погибли оба водителя и два пассажира Huyndai. Личности погибших устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной версии, водитель Subaru выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. "Назначены медицинские экспертизы, чтобы установить состояние водителей в момент аварии, наличие алкоголя в крови", - отметили в пресс-службе.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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РоссияБрянская область
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